Массовое отравление в бакинской школе

2017-04-14 19:50 | www.oxu.az | 3

В средней школе №22 в поселке Маштага Сабунчинского района Баку в пятницу отравились девять учащихся.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, по предварительным данным, причиной отравления стало кондитерское изделие, принесенное одним из учеников пятого класса по случаю своего дня рождения.

Отравившиеся школьники доставлены в Объединённую детскую инфекционную больницу № 5.

Как сообщили в больнице, в настоящее время восемь детей находятся в отделении реанимации, один школьник получает лечение в общей палате.

С.Б.

