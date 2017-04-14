С начала года в Азербайджане в ДТП погибли 163 человека

2017-04-14 21:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - За три месяца текущего года в Азербайджане произошло 449 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 163 и травмы получили 466 человек, сообщил Trend в пятницу начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции МВД Кямран Алиев.

По его словам, в Баку было зарегистрировано 168 ДТП, во время которых погибли 44 и травмы получили 168 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)