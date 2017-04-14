Число поисковых запросов о третьей мировой войне побило рекорд

2017-04-14 20:25 | www.oxu.az | 3

Число поисковых запросов в Google о третьей мировой войне достигло рекордно высокого уровня.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствует график сервиса Google Trends, анализирующего пользовательские данные.

Как отмечается в материале издания International Business Times, причинами повышенного внимания к третьей мировой войне, скорее всего, стали ракетный удар двух американских военных кораблей по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. Сказывается также растущее напряжение в отношениях между США и Северной Кореей.

На момент написания заметки, список самых обеспокоенных военными конфликтами пользователей возглавили жители Филиппин и Австралии, встревоженные россияне заняли 33 место. На восьмом и десятом месте разместились британские и американские юзеры.

Помимо «третьей мировой войны» популярностью также пользуются запросы «была ли объявлена третья мировая война» и «будет ли третья мировая война». Судя по графику Google Trends, прошлый рекорд пользователи, запрашивающие эти данные, поставили в ноябре 2015 года. В тот месяц, в частности, произошла серия терактов в Париже, в результате которых погибли более 130 человек, а турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в операции в Сирии.

С.Б.

