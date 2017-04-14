Вышел из печати тридцать шестой том многотомника «Ильхам Алиев. Развитие - наша цель»

2017-04-14 21:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - «Гражданское согласие в стране является самым сильным фактором, позволяющим проводить независимую политику. Процессы, происходящие в регионе, еще более повышают значимость Азербайджана. Мы являемся не только участниками этих процессов, но и авторами некоторых инициатив. Позиция Азербайджана обязательно должна учитываться и учитывается и в экономической, транспортной, энергетической сферах, и в решении политических вопросов. Без нашего участия в регионе не могут быть предприняты ни экономические, ни политические шаги, без обеспечения национальных интересов Азербайджана сотрудничество в регионе, в широком смысле, невозможно».

Эти мысли, вошедшие в только что увидевший свет 36-й том многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», глава государства высказал во вступительной речи на заседании Кабинета министров Азербайджана, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2009 года.

Материалы, включенные в это издание многотомника, охватывают период с апреля по июль 2009 года.

В этой книге многотомника, ответственным за выпуск которого является руководитель Администрации Президента Азербайджана академик Рамиз Мехтиев, опубликованы материалы о переговорах, проведенных Президентом Ильхамом Алиевым с главами государств и правительств Королевства Бельгия и Чешской Республики в ходе его рабочих визитов в эти страны, его встрече с представителями Центра европейской политики в Брюсселе на тему «Азербайджан: Партнерство, значение которого для Европейского Союза постепенно возрастает», участии в саммитах «Восточного партнерства» и «Южный коридор - Новый шелковый путь» в Праге. В книге также представлены материалы о переговорах Президента Ильхама Алиева с Президентом России Дмитрием Медведевым в рамках рабочего визита в Санкт-Петербург, его встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном.

В этот том также вошли материалы о встречах главы государства с президентами Турции, России, Грузии, Израиля, Польши, посетившими Азербайджан, интервью, данное им в Баку передаче «Вести в субботу» Государственного телеканала России, приеме им высокопоставленных лиц США, Франции, Великобритании, Нидерландов, Турции, Швейцарии, Пакистана и других стран, Всемирного банка, Европейской комиссии, Европейского Союза, НАТО, ОБСЕ и прочих организаций, зарубежных компаний.

На всех встречах и переговорах Президент Азербайджана привлекал внимание к оккупационной политике Армении и ее горьким последствиям, призывал государства мира поддержать урегулирование нагорно-карабахской проблемы в рамках норм международного права.

В 36-м томе издания представлены материалы о поездках Президента Ильхама Алиева в город Гянджа, Гейгельский, Шамкирский и Гядабейский районы в связи с реализацией программы социально-экономического развития регионов, выступления и рекомендации, касающиеся социального, экономического и культурного развития этих регионов, ознакомлении с проводимой в столице работе по реконструкции.

В книге имеются разделы «Примечания», «Личные имена», «Географические названия».

В подготовке 36-го тома, выпущенного «Азернешр», были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).