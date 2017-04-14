В Уджаре «ВАЗ-2106» упал в канал, пострадали двое

2017-04-14 21:40 | www.apa.az | 3

В Уджаре произошло ДТП, пострадали двое. Как сообщает региональное бюро АПА, авария произошла вечером на трассе Баку-Газах, у села Алпоут. Житель указанного села Эльвин Ибрагим оглу Рагимов 1990 г.р., управляя автомобилем марки «ВАЗ-2106», потерял управление, в результате чего машина упала в канал.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Вусал Али оглу Махмудов 1992 г.р.

Они размещены в районную больницу.

По факту ведется расследование.