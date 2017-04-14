Взрыв в жилом доме в Шемкире, есть пострадавшая

2017-04-14 20:58 | www.oxu.az | 4

В селе Ирмаджлы Шемкирского района в жилом доме прогремел взрыв.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, взрыв прогремел, когда жительница села Марданова Назиля Танрыверди гызы 1976 г.р. пыталась зажечь газовую плиту.

Женщина была доставлена с тяжелыми ожогами в Шемкирскую районную больницу, а оттуда в одну из больниц Гянджи.

Из-за тяжелого состояния планируется перевести пострадавшую в одну из специализированных клиник столицы.

С.Б.

