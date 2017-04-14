В России горит нефтяная скважина компании «Лукойл»

2017-04-14 21:31 | www.oxu.az | 3

Нефтяная скважина горит на площади порядка 600 квадратных метров на месторождении в Усинском районе Республики Коми РФ.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах республики.

«Предварительно, горение в обваловке на площади 600 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

По его словам, скважина принадлежит компании «Лукойл». Борьбу с огнем сейчас ведут 185 человек и 84 единицы техники. Обстоятельства возгорания выясняются.

С.Б.

