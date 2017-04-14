США испытали атомную бомбу B61-12

2017-04-14 21:52 | www.oxu.az | 3

ВВС США провели испытание незаряженной термоядерной бомбы B61-12, сбросив ее с истребителя F-16C на полигоне в Неваде в пятницу, 14 апреля, передает Oxu.Az cо ссылкой на РИА Новости.

Задачей было «продемонстрировать способности самолета по доставке боеприпаса и проверить функционирование неядерных компонентов снаряда», - говорится в сообщении.

Отмечается, что бомбу впервые испытали с помощью F-16C. Предполагается, что в будущем она будет совместима с такими самолетами, как B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D и F-16 MLU, а также F-35 и PA-200.

Испытания новейшей, 12-й, модификации бомбы В61 начались в 2015 году. Ее особенностью является хвостовое оперение, которое делает снаряд управляемым и высокоточным и позволяет сбрасывать его с большой высоты.

Серийное производство B61-12 должно начаться в 2020 году. Предположительно, бомба заменит боеприпасы предыдущих модификаций на базах в Европе.

С.Б.

