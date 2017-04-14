Россию могут не допустить на Евровидение-2018

2017-04-14 22:16 | www.oxu.az | 3

Европейский вещательный союз рассмотрит возможность недопуска России к музыкальному конкурсу «Евровидение» в 2018 году. Вердикт будет вынесен после проведения соревнования в Киеве.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили организаторы события «Ленте.ру» в пятницу, 14 апреля.

«В приоритете у нас само шоу. Любое решение о том, какие действия предпринять по поводу сложившейся ситуации, будет принято только после мероприятия», — заявили в ЕВС.

По действующим правилам конкурса, Россия может быть лишена права отправить своего представителя на соревнование в следующем году из-за отказа показывать по телевидению «Евровидение-2017».

С.Б.

