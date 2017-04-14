В Узбекистане образовано министерство внешней торговли

2017-04-14 22:33 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев принял указ о преобразовании министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли (МВЭСИТ) в министерство внешней торговли.

Согласно указу «О мерах по совершенствованию системы управления в сфере внешней торговли», обнародованному в понедельник, министерство внешней торговли является уполномоченным государственным органом, ответственным за формирование и реализацию государственной политики в области внешней торговли, и осуществляет координацию работы органов государственного управления в области регулирования внешнеторговой деятельности.

Министерство внешней торговли является правопреемником МВЭСИТ по его обязательствам и договорам, включая международные, в части внешнеторговых отношений.

Основными задачами и направлениями деятельности министерства внешней торговли определены проведение комплексных маркетинговых исследований мировых рынков, содействие в реализации программ по развитию экспортного потенциала Узбекистана, разработка и реализация практических мер по развитию и повышению конкурентоспособности производимой в республике продукции с высокой добавленной стоимостью с учетом требований внешних рынков.

Как сообщалось, в конце марта указом главы государства был образован государственный комитет по инвестициям, который стал уполномоченным госорганом, ответственным за координацию формирования и реализацию единой государственной инвестиционной политики и привлечение иностранных инвестиций. Новому комитету переданы также функции МВЭСИТ по аккредитации представительств зарубежных компаний и организаций.

(Автор: Демир Азизов)