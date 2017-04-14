ИГИЛ сообщило об отсутствии потерь после удара «матерью всех бомб»

2017-04-14 23:04 | www.oxu.az | 3

Террористическая организация «Исламское государство» опровергла информацию о своих потерях в результате американской бомбардировки с применением сверхмощной фугасной авиабомбы GBU-43.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает близкое к боевикам агентство Amaq.

«Специальный источник Amaq сообщает, что в результате вчерашнего удара американской бомбы GBU-43/B в провинции Нангархар силы ИГИЛ не понесли потерь убитыми или ранеными», — говорится в заявлении агентства.

Сверхмощный боеприпас был применен в четверг, 13 апреля, в афганской провинции Нангархар. Как заявило американское командование, при помощи GBU-43 военные надеялись уничтожить систему тоннелей и пещер, которую используют боевики. Подготовка операции заняла несколько месяцев. В результате взрыва бомбы, по данным афганских силовиков, были убиты 36 боевиков.

Обозначение «мать всех бомб» (Mother Of All Bombs) — альтернативная расшифровка аббревиатуры MOAB, которая официально расшифровывается как Massive Ordnance Air Blast (сверхтяжелая фугасная авиационная бомба). Сила ее взрыва составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — около 140 метров.

С.Б.

