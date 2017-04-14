США отправят в Европу истребители-бомбардировщики F-35A

2017-04-14 23:40 | www.apa.az | 9

США отправят в Европу новейшие малозаметные истребители-бомбардировщики F-35A Lightning II. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Пентагоне.

"ВВС США направят небольшое число F-35A Lightning II в Европу на давно запланированные учения. На протяжении нескольких последующих недель самолеты примут участие в учениях с другими самолетами США и НАТО", — говорится в релизе ведомства.

Отправка состоится в рамках программы гарантий европейским союзникам, которую начала администрация Барака Обамы под предлогом борьбы с "российской агрессией".

Учения позволят продемонстрировать возможности самолетов пятого поколения, считают в американском военном ведомстве. Самолеты F-35 планируется разместить в Европе на постоянной основе в начале 2020-х годов.

Ранее сообщалось, что Вашингтон также планирует через несколько лет разместить истребители F-35 на Ближнем Востоке для борьбы с группировкой "Исламское государство".