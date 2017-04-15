В Средиземном море спасли более двух тысяч мигрантов

2017-04-15 01:03 | www.trend.az | 2

Более двух тысяч нелегальных мигрантов были спасены в пятницу при попытке пересечь Средиземное море в результате ряда спасательных операций, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Как сообщил представитель итальянской береговой охраны, было осуществлено 19 спасательных операций.

В свою очередь организация "Врачи без границ" (MSF) в своем аккаунте в микроблоге Twitter сообщила, что на одной из лодок было найдено тело подростка. Представитель итальянской береговой охраны подтвердил информацию о гибели одного человека.

"В 2017 году море продолжает оставаться кладбищем", - цитирует агентство сообщение организации в Twitter.

В конце марта Ливия, которая является для африканских мигрантов "окном в Европу", запросила у Италии и Евросоюза помощь на общую сумму 800 миллионов евро на борьбу с нелегальной миграцией. В пакете желаемой помощи значатся радары, вертолеты, внедорожники, катера и спутниковые телефоны.