Пострадавший при взрыве в Петербурге студент сам изготовил взрывчатку

2017-04-15 01:23 | www.apa.az | 4

Несовершеннолетний студент, пострадавший при взрыве в четверг в Санкт-Петербурге, сам изготовил самодельное взрывное устройство. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении городского ГСУСК РФ.

Вечером 13 апреля в правоохранительные органы поступила информация о госпитализации от дома 4 по проспекту Кима 17-летнего молодого человека. По факту травмирования подростка при взрыве самодельного взрывного устройства следственные органы завели уголовное дело.

"Из материалов уголовного дела следует, что несовершеннолетний является студентом первого курса одного из вузов Санкт-Петербурга. Увлекаясь химией, он, в частности, изготовил самодельное взрывное устройство", — заявляет СК.

Пострадавший подросток сейчас находится в больнице. Следственные действия будут проводиться с ним по согласованию с врачами, когда позволит состояние его здоровья.