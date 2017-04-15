В Геранбое микроавтобус попал в аварию, есть пострадавшие
2017-04-15 01:39 | www.apa.az | 3
В Геранбое произошло ДТП, есть пострадавшие. Как сообщает западное бюро АПА, авария произошла в селе Сяфикурд. Микроавтобус марки «Газель», курсирующий по маршруту Агакенд-Геранбой, столкнулся с «ВАЗ-2107». Во время аварии пострадала пассажирка «Газели» уроженка Кяльбаджарского района Насирова Саадат Саййяс гызы 1966 г.р. которая была госпитализирована в Геранбойскую райбольницу.
Состояние ее оценивается как среднетяжелое.
По факту ведется расследование.