В Орловской области России 4 человека отравились угарным газом

2017-04-15 02:00 | www.trend.az | 4

Следствие выясняет обстоятельства гибели четырех человек, в том числе двоих детей, в результате отравления угарным газом в Орловской области, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.

"Сегодня в городе Ливны в одном из частных домовладений без признаков насильственной смерти обнаружены тела четырех человек, из них двое несовершеннолетних детей - девочки 9 и 13 лет", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

"Предварительная установлено, что смерть потерпевших наступила в результате отравления угарным газом", - отмечает следствие.