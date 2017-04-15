Статья активиста азербайджанской диаспоры опубликована в журнале «Союз национальностей»

2017-04-15 02:47 | www.apa.az | 3

В престижном российском журнале «Союз национальностей» опубликована статья активиста азербайджанской диаспоры Араза Мурсалиева. Как сообщает московский корреспондент АПА, статья «Россия – Азербайджан: эффективная дипломатия и дружба навеки» посвящена 25 летию со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

Автор в статье отмечает, что отношения двух стран основаны на дружбе, тесных торговых, экономических и культурных связях и имеют многовековую историю.

А.Мурсалиев отметил, что после распада Советского Союза все республики бывшего СССР обрели независимость, в том числе Россия и Азербайджан: «В тот непростой для обеих стран период фактически с нуля начали строиться взаимоотношения на новом уровне между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Азербайджан – важный стратегический партнер России. В основе отношений двух стран – принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения».

Автор отмечает, что развитие взаимодействия между двумя странами способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

По мнению А.Мурсалиева, новый этап в развитии российско-азербайджанских отношений связан с началом нового века и избранием президентом Российской Федерации В. Путина. Переговоры президентов В.Путина и И.Алиева во время взаимных визитов подтвердили совпадение взглядов по основным направлениям внешнеполитических, экономических и культурных взаимоотношений: «Официальный Баку обозначил свою позицию по вопросам введения санкций Запада против РФ».

«Многовековая дружба, сплоченность двух народов – российского и азербайджанского проявляется и ощущается во всех сферах деятельности. В настоящее время в России проживают более 3,5 миллионов наших соотечественников в различных регионах РФ. Наши соотечественники успешно интегрировались в различные сферы деятельности РФ.

Основной задачей руководимого Лейлой Алиевой Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) является поддержка интеграции азербайджанской молодежи в российское общество, налаживание диалога и укрепление сотрудничества Азербайджана и России посредством взаимодействия азербайджанской и российской молодежи.

АМОР имеет свыше 70 представительств в регионах Российской Федерации», - отметил Мурсалиев.

Отметим что, наш соотечественник Араз Мурсалиев является заместителем Председателя Совета Ассамблеи народов России, экспертом Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, помощником депутата Госдумы России, члена фракции «Единая Россия» Гаджимета Сафаралиева, члена Экспертного Совета ГД и заместителя председателя Общественной организации «Ассамблея народов России» . Руководимый А.Мурсалиевым Фонд «Дружбы народов», претворяет в жизнь ряд проектов совместно с Комитетом Госдумы по делам национальностей, «Ассамблеей народов России» и правительством Москвы.