"Супербомба" в Афганистане уничтожила более 80 боевиков

2017-04-15 05:48 | www.apa.az | 4

По меньшей мере 82 боевика были уничтожены в результате удара сверхмощной неядерной бомбы США в Афганистане. Как передает РИА Новости, об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя губернатора провинции Нангархар.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министерства обороны Афганистана сообщало, что по меньшей мере 36 боевиков террористической группировки "Исламское государство" уничтожены в Афганистане в результате применения США одной из мощнейших неядерных бомб.

Как сообщает газета, афганские власти сообщили о десятках уничтоженных боевиков, однако, информация о точном масштабе ущерба экстремистам еще уточняется. Взрыв почувствовали также местные жители, находившиеся на расстоянии десятков миль от места ее применения.

США в четверг впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков "Исламского государства". Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130.