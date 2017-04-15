Сильный ветер вызвал проблемы в электроснабжении южного региона

2017-04-15 06:28 | www.apa.az | 3

Сильный ветер привел к последствиям в южном регионе Азербайджана. Как сообщает южное бюро АПА, сильный ветер в Масаллинском районе нанес серьезный ущерб энергетическому хозяйству района. Остановлено электроснабжение большинства сел района. К ликвидации последствий привлечены соответствующие структуры. Сообщается, восстановление электроснабжения ряда сел займет некоторое время. Так, порывы шквального ветра свалили опоры ЛЭП.

Аналогичная обстановка наблюдается в Лерикском районе. Здесь также приостановлена подача электричества в большинство сел, за исключением райцентра и прилегающих сел.