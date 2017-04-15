В Балакене обнаружен исторический памятник периода Кавказской Албании

2017-04-15 08:06 | www.apa.az | 4

В Балакене обнаружены руины древнего памятника зодчества, воздвигнутого в период Кавказской Албании.

Об этом шеки-загатальскому бюро АПА сообщил сотрудник Института истории НАНА, доктор философии исторических наук Акиф Мамедов. По словам ученого, руины зарегистрированного до сих пор исторического памятника обнаружены в горной местности у села Газбине Балакенского района, рядом с высотой, именуемой в народе «Лачын гая». Обнаруженный памятник представляет собой христианский храм и относится к периоду Кавказской Албании.