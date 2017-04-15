Азербайджан в значительной степени способствует повышению энергобезопасности Грузии - Каха Каладзе (Эксклюзив)

2017-04-15 08:00 | www.trend.az | 3

Эксклюзивное интервью Trend с заместителем премьер-министра и министром энергетики Грузии Кахой Каладзе

О сотрудничестве Азербайджана и Грузии в сфере поставок газа

Грузинская сторона приветствует участие азербайджанской госкомпании SOCAR в энергетическом секторе страны. По словам министра, SOCAR обеспечивает гарантированное, бесперебойное и надежное газоснабжение социального сектора (бытовые и энергетические объекты) Грузии на основе меморандума, подписанного с правительством Грузии, и взаимовыгодных соглашений с Грузинской нефтегазовой корпорацией. "Это в значительной степени способствует повышению энергетической безопасности Грузии. Благодаря поставкам газа с месторождений, разрабатываемых SOCAR самостоятельно, и месторождения «Шах Дениз», Азербайджан почти полностью удовлетворяет общий спрос Грузии на газ",- сказал Каладзе. В настоящее время, по его словам, возможный среднесуточный объем поставок газа в Грузию с этих двух источников из Азербайджана составляет около 11,2 миллиона кубометров. Ожидается, что эти объемы будут еще больше увеличены в четвертом квартале 2017 года, сказал министр.

В Грузии будет построено газохранилище

Проект строительства подземного газохранилища, в первую очередь, нацелен на создание стратегической инфраструктуры, способствующей улучшению энергетической безопасности Грузии и обеспечивающей гарантированное снабжение потребителей природным газом в любой возможной критической ситуации. Как отметил Каладзе, мощность подземного газохранилища также будет использована в коммерческих целях.

Технико-экономическое обоснование для проекта строительства подземного газохранилища на территории истощенного нефтяного месторождения "Южный купол Самгори" было подготовлено французской компанией GEOSTOCK SAS в 2015-2016 годах после объявления тендера Грузинской нефтегазовой корпорацией в январе 2015 года. Технико-экономическое обоснование проекта подтверждает наличие технической возможности строительства подземного хранилища и создает условия для его коммерческой целесообразности.

"В соответствии с утвержденным графиком и стратегией в ближайшие несколько месяцев необходимо провести тендер для отбора подрядчика по строительству подземного хранилища с расчетом на ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году", - сказал глава Минэнерго. Каладзе сказал, что грузинская сторона готова к обсуждению и сотрудничеству с азербайджанской госкомпанией SOCAR в рамках проекта.

Будет ли приватизирована Грузинская нефтегазовая корпорация?

Вопрос приватизации АО "Грузинская нефтегазовая корпорация" был рассмотрен ранее, однако, конкретных решений принято не было, и какой-либо возможный интерес SOCAR в этом процессе не обсуждался, сказал министр.

О значении транзитных энергопроектов с участием Азербайджана для Грузии

Транзитные проекты повышают политическое значение страны и укрепляют энергетическую безопасность региона, сказал вице-премьер.

"Грузия продолжает активно поддерживать разработку различных проектов, таких как AGRI и других в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, способствующих созданию альтернативных энерго-транспортных коридоров для западных рынков",- сказал Каладзе.

Грузия - один из участников проекта AGRI. Грузинская нефтегазовая корпорация является акционером компании AGRI LNG, созданной для реализации проекта. В апреле 2015 года акционеры компании AGRI LNG одобрили технико-экономическое обоснование проекта AGRI, подготовленное британской компанией Penspen LTD. Планируется начать подготовку для представления заявки на получение статуса PCI (проект, представляющий общий интерес).

Транскаспийский международный транспортный маршрут

Грузия является важнейшей транзитной страной для обеспечения выхода каспийских нефтегазовых ресурсов на рынки ЕС и мира. "Страна очень заинтересована в увеличении объемов транзитных перевозок в стратегических целях и целях безопасности, а также для обеспечения своего долгосрочного экономического развития. Поэтому мы приветствуем планы развития, разработанные Азербайджаном, Казахстаном, а также Туркменистаном с целью реализации проекта Транскаспийского международного транспортного маршрута, который может обеспечить создание дополнительной нефтегазовой ресурсной базы для поставок энергетического сырья из Центральной Азии для нужд проекта «Южный газовый коридор»,- сказал вице-премьер Грузии. На этой неделе Азербайджан, Грузия, Казахстан и Украина обсудили создание совместного предприятия для внедрения принципа «единого окна» при обработке грузов, идущих по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину - в Европу.

В октябре прошлого года Азербайджан, Казахстан и Грузия подписали договор об учреждении Международной ассоциации ТМТМ, офис которой размещен в Астане. Ее деятельность направлена на привлечение транзитных и внешнеторговых грузов, а также на развитие интегрированных логистических продуктов по маршруту ТМТМ.

(Автор: Ляман Зейналова)

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