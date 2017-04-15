В Мексике убили четвертого журналиста за последние недели

2017-04-15 08:53 | www.trend.az | 4

Мексиканский журналист Максимино Родригес Паласиос был убит в пятницу неизвестными в городе Ла-Пас штата Нижняя Южная Калифорния, передает РИА Новости.

По данным интернет издания Colectivo Pericu, где работал Паласиос, он был расстрелян, когда парковал свой автомобиль на стоянке торгового центра. Вместе с ним в машине находилась его супруга, испытывающая проблемы с передвижением, однако ей повезло, пули убийц в нее не попали, зато журналист получил 15 ранений и скончался. Паласиос занимался темами безопасности и преступности, ведя на портале свой блог.

Паласиос стал уже четвертым работником СМИ, убитым в Мексике с начала марта текущего года.

амым громким стало убийство корреспондента влиятельного издания Jornada в штате Чиуауа Мирославы Брич, совершенное 23 марта. Она была расстреляна неизвестным прямо у дома в городе Чиуауа, в нее попали восемь пуль.

Всего с 2000 года, по данным журналистского сообщества Мексики, в стране были убиты более 115 работников СМИ, 20 пропали без вести, а случаев нападений на СМИ зарегистрировано около 50.