В Афганистане американская «супербомба» уничтожила более 90 боевиков

2017-04-15 10:27 | www.apa.az | 3

Число боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), ликвидированных в результате удара сверхмощной бомбы США на востоке Афганистана, превысило 90 человек. Об этом передает АПА со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Агентство Франс Пресс сообщило в пятницу о заявлении террористической группировки «Исламское государство», в котором утверждается, что боевики не понесли потерь в результате применения ВС США в Афганистане одной из мощнейших неядерных бомб.

«По меньшей мере 92 боевика ИГ были убиты в ходе бомбардировки», — сообщил агентству глава уезда Ачин провинции Нангархар Исмаил Шинвари.

США в четверг впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков «Исламского государства». Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

Президент США Дональд Трамп уже назвал удар «очень удачной миссией» американских вооруженных сил.