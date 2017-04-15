Завтра в Турции состоится референдум по внесению изменений в Конституцию

2017-04-15 11:02 | www.apa.az | 3

В Турции 16 апреля состоится референдум в связи с внесением изменений в Конституцию.

Как передает АПА, голосование во многих регионах страны состоится в 08.00-17.00 по местному времени, а на востоке и Черноморском регионе Турции – в 07.00 - 16.00 по местному времени.

Граждане Турции, проживающие за пределами страны, уже проголосовали. Эти голоса будут обнародованы вместе с итогами общенародного голосования в стране.

На референдуме планируется внести изменения в 18 статей Конституции. Сюда входит: переход от системы парламентского управления к президентскому, ликвидация должности премьер-министр, доведение числа членов Великого национального собрания от 550 до 600 человек и др.

Хотя правящая Партия справедливости и развития Турции и Партия националистического движения поддерживают эти изменения, Народно- республиканская партия против этого.