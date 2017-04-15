Горбачев увидел признаки новой «холодной войны»

2017-04-15 09:19 | www.oxu.az | 3

Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал о признаках новой «холодной войны», а также заявил, что в некоторых регионах гонка вооружений идет полным ходом.

Как передает Oxu.Az, в интервью изданию Bild Горбачев отметил ряд конфликтов между крупными государствами.

«Отношения между крупными державами продолжают ухудшаться. Это создает впечатление, что мир готовится к войне. Все признаки холодной войны налицо», - сказал он.

Горбачев также отметил, что если раньше войска НАТО и России находились далеко друг от друга, то теперь они «стоят нос к носу».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News заявил, что отношения России и США в настоящее время, вероятно, хуже, чем во времена «холодной войны».