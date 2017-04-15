Изменена конечная остановка трех пассажирских автобусов в Баку

2017-04-15 12:49 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня конечной остановкой пассажирских автобусов №№ 124, 195 и 197, следующих из поселков Локбатан, Алят и Сахиль, стал Центр транспортной пересадки «Локбатан», говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства, распространенном в субботу.

Отныне пассажиры смогут доехать до центра города на автобусе № 125, отходящим от Центра пересадки.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)