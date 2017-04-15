İran'da sel felaketi: 18 ölü, 12 yaralı

2017-04-15 11:45 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 18 kişi öldü, 12 kişi ise yaralandı.

Ayrıca sel nedeni bir çok kişi halen kayıp.

Cuma akşamı başlayan sağanak yağış, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletini etkisi altına aldı.

Bölgedeki yüzlerce evin sular altında kaldığını, otomobil ve diğer araçların sel sularında sürüklendiğini bildiren İran devlet kanalı, sel felaketinde en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.