В Сальяне задержан криминальный авторитет - ФОТО

2017-04-15 11:12 | www.apa.az | 3

В Сальяне задержан криминальный авторитет.

Как передает АПА, в результате оперативных мер, проведенных сотрудниками Отделения полиции Сальянского района, был задержан житель района, ранее судимый Багиров Рашад Рамиз оглу (1977 г.р.). У него было изъято 100 гр опиума.

Сообщается, что Р.Багиров имеет тесные отношения с криминальной миром и известен под прозвищем «Шашы».

Решением суда в отношении Р.Багирова избрана мера пресечения наказания в виде ареста сроком на 4 месяца.