В Оренбургской области России в двух пожарах погибли семь взрослых и ребенок - ОБНОВЛЕНО

2017-04-15 11:52 | www.apa.az | 3

В ночь на 15 апреля в Оренбургской области произошло два пожара, повлекшие гибель людей.

Как передает АПА, об этом сообщается на сайте Следственного управления СКР по Оренбургской области.

В ходе тушения пожара в жилом доме по улице Центральной в поселке Новосаринский Кувандыского городского округа были обнаружены тела трех взрослых (женщины и двоих мужчин) и одного ребенка семи лет. Пожарных вызвала женщина, успевшая покинуть помещение, где произошло возгорание. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Пожар, повлекший человеческие жертвы, произошел в ночь на 15 апреля и в селе Кваркено. Возгорание было обнаружено в жилом доме в Южном переулке. На месте сотрудники МЧС обнаружили тела четырех человек: по предварительным данным, это трое мужчин 55, 54 и 46 лет и женщина 48 лет. Проводится доследственная проверка, уточнили в СУ СКР по региону.

В обоих случаях будут назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

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10:39

Трое мужчин и женщина погибли при пожаре в жилом доме в селе Кваркено Оренбургской области.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, местные следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Пожар произошел в ночь на 15 апреля. При тушении пожара были обнаружены обгоревшие тела троих мужчин 48, 54 и 55 лет, а также тело 48-летней женщины.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, в жилом доме проживали четверо человек, которые нигде не работали, вели асоциальный образ жизни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был полностью потушен, следователи осмотрели место происшествия. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.