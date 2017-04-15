Хакеры проверили YouTube «на прочность»

2017-04-15 09:42 | www.oxu.az | 2

Тысячи каналов видеохостинга YouTube в пятницу подверглись атаке со стороны группы хакеров OurMine, пишет Oxu.Az со ссылкой на Sydney Morning Herald.

Взломщики называют себя «группой по проверке безопасности» и, согласно их заявлению, намеревались проверить YouTube «на прочность». Саму кибератаку они назвали «крупнейшей в истории».

На взломанных страницах появилось сообщение: «Привет, это OurMine, не беспокойтесь, мы просто проверяем вашу безопасность, пожалуйста, обратитесь к нам за более подробной информацией».

Точное число аккаунтов, которые удалось взломать, не уточняется. При этом известно, что кибератаке подверглась сеть Studio71, которая объединяет более 1,2 тыс. каналов.

Хакеры получили известность за кибератаки на известные социальные сети, в ходе одной из которых им, к примеру, удалось взломать страницу основателя Facebook Марка Цукерберга. По итогам кибератак хакеры делились информацией о лазейках в системе безопасности сайтов и возможных угрозах.