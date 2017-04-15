В воскресенье в Баку будет облачная погода

2017-04-15 12:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Днем в некоторых местах полуострова ожидается дождь, ветер северо-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-11, днем - 15-19, в Баку ночью - 9-11, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85, днем - 60-70 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, туман. В отдельных местах прогнозируются сильные дожди. Ветер западный.

Ночью 7-12, днем 15-20 тепла, в горах ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)