Азербайджанские танцоры провели мастер-класс по зумба-фитнесу в Киеве (ФОТО)

2017-04-15 12:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские танцоры, братья Фарид и Мехман Мехтиевы провели мастер-класс по зумба-фитнесу в Киеве (Украина), сообщил Trend Life генпродюссер WBC Пярвиз Азимзаде. Мастер-класс организован по приглашению команды ZIN Украины.

Зумба-фитнес – это танцевальное направление, автором которого в 2001 году стал колумбийский хореограф-танцор Альберто Перез. Ее оригинальное название переводится с колумбийского диалекта как «жужжать, быстро двигаться». Сегодня это самое успешное фитнес направление, распространение в более чем 180 странах мира

Представляет собой смесь движений, заимствованных из реггетона, меренге, бачаты, сальсы, кумбии, фламенко, афро, хип-хопа и прочих зажигательных танцев. Все элементы объединяются в связки и выполняются под ритмичную музыку.

Это направление позволяет не только осуществить свои мечты об идеальной, подтянутой фигуре, но и сбросить напряжение, избавиться от стресса, поднять настроение и развить чувство ритма.

Фарид Мехтиев – сертифицированный инструктор по зумба, многократный чемпион Азербайджана и участник международных соревнований по латиноамериканским танцам, руководитель танцевальной студии в Баку HDS - Harmony Dance Studio.

Мехман Мехтиев – сертифицированный инструктор по зумба, призер чемпионата Азербайджана по латиноамериканским танцам.

(Автор: Вугар Иманов)