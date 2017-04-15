Yüksekova'da jandarma karakolunda yangın

2017-04-15 11:51 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir jandarma karakolunda çıkan yangında, dumandan etkilenen 14 asker hastaneye kaldırıldı.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye 10 kilometre mesafedeki Kamışlı köyündeki jandarma karakolunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını söyledi.

Yangın nedeniyle bazı askerlerin dumandan etkilendiğini belirten Toprak, "Yangın tamamen söndürüldü. Herhangi bir yaralı yok. Dumandan etkilenen 14 topçu er hastaneye getirildi. Hayati tehlikeleri yok." dedi.