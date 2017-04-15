Cumhurbaşkanı Erdoğan :Hayır demeyi siyaset sanıyorlar

2017-04-15 13:32 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi değişimin yaşanacağı anayasa değişikliği referandumuna saatler kala İstanbul’da İlçe Buluşmaları kapsamında halkla buluşuyor. Bugün Tuzla, Kartal, Ümraniye ve Sarıyer'de konuşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk durak Tuzla’da halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın için vatandaşa önemli uyarılarda bulundu. İşte Erdoğan'ın Tuzla konuşmasından önemli başlıklar...

ERDOĞAN'DAN 16 NİSAN TALİMATI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın sandıklar bir de evetle patlarsa ne olacağını düşünün. Artık saatleri konuşuyorum. Tüm dostlarımızı, ahbaplarımızı arayacağız. Rehavete yer yok, ihmal yok, sandıklara yükleneceğiz, hafife almayacağız. Çünkü yarın akşam inşallah bu millet kendi bayramını yapacak. 16 Nisan'da 15 Temmuz'da başladığımız işi bitireceğiz. Yarın çok önemli, mutlaka sandığa, ilgili arkadaşlarımız resmi sonuçlar açıklanıncaya kadar takip edecekler. Unutmayın oy namusumuzdur. İnşallah 16 Nisan ile Ak yürüyüşü devam ettirmiş olacaksınız" dedi.

"KONTROLLÜ KOLTUĞU ALTINDAN ÇEKİP ALACAKLAR"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftiralarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın sana öyle bir ders verecek ki , "7 kere bu millet sana olumsuz git dedi, gitmedin ama yarından sonra kontrollü koltuğu altından çekip alacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

Yalan makinesi olan Kılıçdaroğlu tutmuyor artık tutmuyor. Ne diyor yine, "Erdoğan bana haber verse 15 Temmuz gecesi havalimanına gelirdim." Ben çağrımı yaptım milletim geldi ama sen gelemedin.

Siz bu kafayı çok iyi tanırsınız, bunların ülkenin hayrına dikilmiş bir tek ağaçları yoktur. Hayır demeyi siyaset sanıyorlar, neye hayır dediklerini bilmedikleri için sürekli saçmalıyorlar. Bunlar dünyanın bir numarası olacak havalimanına da hayır diyorlar. Çanakkale Köprüsü'nün iki kule arası mesafe 2023 metre! Dünyada bu uzunlukta köprü yok. O da bir numara. Biz ilklerin ülkesiyiz. Batı ondan dolayı çıldırıyor.

18 maddenin içinde olmayan şeyleri bu adam söylüyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ülkemizin gelişmesi için ihtiyacı olan istikrar ve güven ortamını güçlendirecektir.

Cumhurbaşkanlığı adaylığını sadece partilere milletvekillerine bırakmadık. 100 bin imza ile milletimiz cumhurbaşkanı adayı çıkarabilecek. Bundan daha adil bir yarış olabilir mi?

DÜĞÜN SALONLARINDA KAMPANYA YÜRÜTTÜLER! NİYE?

Tuzla daha büyük projeler için, aş için, istihdam için, EVET demeye hazır mı? Unutmayın gerçeklerin üzeri yalanlarla örtülemez. Ne yaparlarsa yapsınlar kaybedecekler. 81 vilayetin tamamına gittik. Bunlar gitti mi? Düğün salonlarında kampanya yürüttüler. Niye? İnanmıyorlar davalarına! Aşık olduğumuz bu millete Cumhuriyetin tarihinin en büyük reformunu yapalım istedik, onun için çok çalıştık.

"AŞK İLE ÇALIŞAN YORULMAZ"

Biz hesap gününe inanıyoruz. Sadece Allah'a kulluk ederiz, onun dışında yok. Yardımı da ondan bekleriz. Her gece Bugün Allah için halkımız için ne yaptık bu hesabı kendimize sorarız. İşte o hesabı en iyi şekilde verebilmek için çalışıyoruz. Diyorlar ki yorulmaz mısın? Diyorum ki "Aşk ile çalışan yorulmaz"