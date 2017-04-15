В Азербайджанском музее ковра открылась выставка заслуженного художника

2017-04-15 12:03 | www.apa.az | 3

В Азербайджанском музее ковра в Баку состоялось открытие персональной выставки заслуженного художника Азербайджана Инны Костиной Təsadüf. Как передает АПА, на выставке были представлены 48 образцов батика.

На церемонии открытия своими впечатлениями о выставке поделились директор Азербайджанского музея ковра Ширин Меликова, директор Института архитектуры и искусства НАНА, член-корреспондент НАНА Артегин Саламзаде, проректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусства Афаг Мамедова.

Ирина Костина поблагодарила музей за организацию выставки.

Отметим, что выставка продлится до 2 мая.