В Балакене обнаружен исторический памятник времен Кавказской Албании

2017-04-15 09:51 | www.oxu.az | 3

Балакене обнаружены руины древнего памятника зодчества, воздвигнутого в период Кавказской Албании.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил сотрудник Института истории НАНА, доктор философии исторических наук Акиф Мамедов.

По словам ученого, руины зарегистрированного до сих пор исторического памятника обнаружены в горной местности у села Газбине Балакенского района, рядом с высотой, именуемой в народе «Лачын гая». Обнаруженный памятник представляет собой христианский храм и относится к периоду Кавказской Албании.

Э.А.

