На дорогах Баку продолжаются работы по обновлению дорожной разметки

2017-04-15 12:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего вечера на ул. Ханифы Алескерова будут вестись работы по обновлению дорожной разметки и пешеходных «зебр», поэтому движение автотранспортных средств частично ограничено на полосах, где идут работы, говорится в сообщении ОАО «Азеравтойол», распространенном в субботу.

В субботу с 22:00 и до завтрашнего утра эти же работы начнутся на проспекте Гара Гараева в направлении ул. Мухаммеда Хади, а также на участке проспекта Ататюрка до ул. Нахчывани.

На территориях, где идут работы по нанесению дорожной разметки и указателей, движение автотранспортных средств будет полностью или частично ограничено.

«Азеравтойол» просит водителей выбирать альтернативные дороги в соответствии с направлением движения.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)