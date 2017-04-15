Пассажиров Курского вокзала Москвы эвакуировали из-за подозрительной бесхозной сумки

2017-04-15 12:59 | www.trend.az | 3

Более 300 пассажиров эвакуировали из здания Курского вокзала Москвы из-за бесхозной сумки, обнаруженной в камере хранения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"Бесхозная сумка была обнаружена в камере хранения на цокольном этаже здания вокзала. Более 300 человек эвакуированы. В настоящее время проходят проверочные мероприятия, предусмотренные в таких случаях", - сообщили в ведомстве.