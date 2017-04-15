Наблюдатели от ТюркПА следят за ходом референдума в Турции

2017-04-15 13:01 | www.apa.az | 4

Представители парламента Казахстана – сенатор Манап Кобенов и депутат Мажилиса Бекболат Тлеухан в составе международной наблюдательной миссии ТюркПА приступили к краткосрочному наблюдению за ходом общенационального референдума по конституционным изменениям, который состоится в Республике Турция 16 апреля.

Как передает АПА со ссылкой на международные СМИ, в состав миссии ТюркПА также вошли депутаты парламентов Азербайджана и Кыргызстана.

Наблюдатели от ТюркПА 14 апреля провели встречу с председателем Центральной избирательной комиссии ТюркПА Саади Гювеном, который сообщил, что внутри страны было зарегистрировано 55 миллионов, за рубежом - 3 миллиона граждан Турции, имеющих право голоса. По мнению г-на Гювена, явка голосующих на референдуме составит не менее 80%.

Делегация ТюркПА также встретилась с руководителями парламентских фракций правящей Партии справедливости и развития и основной оппозиционной Республиканской народной партии.