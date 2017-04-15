В Баку все десять отравившихся учеников выписаны из больницы

2017-04-15 13:12 | www.apa.az | 4

Все десять учеников школы №22, размещенные в больницу в результате произошедшего вчера пищевого отравления, выписаны домой.

Как сообщили АПА в Объединённой детской инфекционной больнице № 5, сегодня ученики были повторно обследованы, они чувствуют себя нормально и никаких угроз для их жизни нет. Ученики выписаны из больницы.

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Состояние здоровья 10 учеников (5 девочек и 5 мальчиков), размещенных в больницу в результате произошедшего вчера в школе №22 пищевого отравления, оценивается как удовлетворительное.

Как сообщили АПА в приемном отделении Объединенной детской инфекционной больницы №5, в результате произошедшего в средней школе №22 в поселке Маштага отравления 8 учеников были доставлены в больницу скорой помощью, а 2-х после привели родители.

Пострадавшие: Керимли Зулейха (2006), Мамедов Джавид (2005), Гасанов Эльшад (2006), Гаджиева Фатима (2006), Юсифов Саййад (2006), Расулова Назрин (2005), Шамилов Кенан (2006), Нарузаде Джавад(2006), Таирова Фидан (2006), Рагимзаде Ругийа (2006).

Как сообщили ученики и их родители, отравление произошло от кондитерского изделия. Так, купленные в честь дня рождения одного из учеников пирожные были розданы всему пятому классу. В результате чего произошло пищевое отравление.