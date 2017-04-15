В России отменили вечеринку «Moscow Eurovision Party 2017»

2017-04-15 10:10 | www.oxu.az | 4

Организаторы российской вечеринки перед песенным конкурсом «Евровидение -2017» отменили мероприятие, которое должно было состояться 21 апреля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, oрганизаторы объяснили это «нестабильной политической ситуацией и отсутствием официального решения по участию российской делегации».

Билеты можно будет вернуть до 25 апреля 2017 года.

На этой вечеринке предполагалось выступление российской участницы «Евровидения - 2017» Юлии Самойловой, а также участников из Израиля, Азербайджана, Швейцарии, Болгарии, Греции, Молдавии. Однако многие делегации теперь уведомили организаторов, что примут участие в концерте только, если Россия будет допущена до голосования на «Евровидении - 2017».

A.C.

