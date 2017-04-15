Жителей Шри-Ланки накрыло горящей лавиной мусора, есть погибшие

2017-04-15 10:18 | www.oxu.az | 3

В результате обрушения мусорной свалки на жилые дома в столице Шри-Ланки Коломбо погибли 6 человек, 11 пострадали, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

При обрушении свалки под грудами мусора оказались порядка 40 домов. Как сообщают СМИ, гора мусора «поползла» со свалки из-за продолжительных дождей. По непонятной причине мусор загорелся.

На место обрушения 90-метровой горы мусора прибыли сотрудники пожарной службы.

«Мы пытаемся пробраться к хижинам, которые были погребены под тоннами мусора», - сообщил представитель столичной пожарной части.

На место были направлены несколько машин скорой помощи, спасатели продолжают поиск погибших и выживших. В частности, среди погибших числятся трое детей.

Местные жители ранее выходили на протесты, жалуясь на экологический ущерб, который наносит району открытая свалка. Пожар вспыхнул в тот момент, когда по всей стране отмечается Новый год, и большинство граждан собираются дома на празднование.