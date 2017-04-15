Число погибших при обрушении мусорной свалки на дома в Коломбо достигло 11

2017-04-15 13:03 | www.trend.az | 4

Число погибших в результате обрушения мусорной свалки в столице Шри-Ланки увеличилось до 11, более 20 человек пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

Гигантская свалка мусора загорелась и обрушилась на десятки жилищ в трущобах столицы Шри-Ланки Коломбо. Ранее сообщалось о 6 погибших и 11 пострадавших.

Как сообщила представитель столичной больницы Пушпа Сойса, среди погибших — четверо детей в возрасте 11 —15 лет. Она добавила, что на данный момент в больницу поступил 21 пострадавший.

"Мы остаемся в состоянии готовности, некоторые люди, которых достали из-под завалов, были доставлены ночью. Пятеро из них скончались от полученных травм", — заявила она.

В настоящее время сотни военных занимаются поиском выживших. В операции также задействованы два экскаватора. По данным полиции, всего в результате инцидента было разрушено 145 домов.

Местные жители ранее выходили на протесты, жалуясь на экологический ущерб, который наносит району открытая свалка. Пожар вспыхнул в тот момент, когда по всей стране отмечается Новый год, и большинство граждан собираются дома на празднование.