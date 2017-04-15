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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-04-15 13:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0005 маната (0,0294 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70292 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

3 апреля

1,7244

10 апреля

1,7031

4 апреля

1,7244

11 апреля

1,7031

5 апреля

1,714

12 апреля

1,7029

6 апреля

1,714

13 апреля

1,7029

7 апреля

1,7031

14 апреля

1,7026

Средний курс за неделю

1,71598

Средний курс за неделю

1,70292

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0046 маната (0,2551 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8074 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

3 апреля

1,8417

10 апреля

1,8029

4 апреля

1,8401

11 апреля

1,8033

5 апреля

1,8295

12 апреля

1,8058

6 апреля

1,8296

13 апреля

1,8175

7 апреля

1,8135

14 апреля

1,8075

Средний курс за неделю

1,83088

Средний курс за неделю

1,8074

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0007 маната (2,3649 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,02996 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

3 апреля

0,0307

10 апреля

0,0296

4 апреля

0,0307

11 апреля

0,0299

5 апреля

0,0306

12 апреля

0,0299

6 апреля

0,0304

13 апреля

0,0301

7 апреля

0,0299

14 апреля

0,0303

Средний курс за неделю

0,03046

Средний курс за неделю

0,02996

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0077 маната (1,6856 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,46094 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

3 апреля

0,4747

10 апреля

0,4568

4 апреля

0,4732

11 апреля

0,4566

5 апреля

0,4667

12 апреля

0,4600

6 апреля

0,4615

13 апреля

0,4668

7 апреля

0,4562

14 апреля

0,4645

Средний курс за неделю

0,46646

Средний курс за неделю

0,46094

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 29,5028 маната (1,3678 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2155,16278 маната.

Изменение стоимости унции золота

3 апреля

2146,6193

10 апреля

2156,8910

4 апреля

2150,7579

11 апреля

2128,9602

5 апреля

2155,6121

12 апреля

2133,5634

6 апреля

2135,3012

13 апреля

2170,0055

7 апреля

2133,1328

14 апреля

2186,3938

Средняя стоимость за неделю

2144,28466

Средняя стоимость за неделю

2155,16278

(Автор: Анвар Мамедов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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