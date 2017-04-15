Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-04-15 13:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0005 маната (0,0294 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70292 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 3 апреля 1,7244 10 апреля 1,7031 4 апреля 1,7244 11 апреля 1,7031 5 апреля 1,714 12 апреля 1,7029 6 апреля 1,714 13 апреля 1,7029 7 апреля 1,7031 14 апреля 1,7026 Средний курс за неделю 1,71598 Средний курс за неделю 1,70292

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0046 маната (0,2551 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8074 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 3 апреля 1,8417 10 апреля 1,8029 4 апреля 1,8401 11 апреля 1,8033 5 апреля 1,8295 12 апреля 1,8058 6 апреля 1,8296 13 апреля 1,8175 7 апреля 1,8135 14 апреля 1,8075 Средний курс за неделю 1,83088 Средний курс за неделю 1,8074

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0007 маната (2,3649 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,02996 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 3 апреля 0,0307 10 апреля 0,0296 4 апреля 0,0307 11 апреля 0,0299 5 апреля 0,0306 12 апреля 0,0299 6 апреля 0,0304 13 апреля 0,0301 7 апреля 0,0299 14 апреля 0,0303 Средний курс за неделю 0,03046 Средний курс за неделю 0,02996

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0077 маната (1,6856 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,46094 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 3 апреля 0,4747 10 апреля 0,4568 4 апреля 0,4732 11 апреля 0,4566 5 апреля 0,4667 12 апреля 0,4600 6 апреля 0,4615 13 апреля 0,4668 7 апреля 0,4562 14 апреля 0,4645 Средний курс за неделю 0,46646 Средний курс за неделю 0,46094

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 29,5028 маната (1,3678 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2155,16278 маната.

Изменение стоимости унции золота 3 апреля 2146,6193 10 апреля 2156,8910 4 апреля 2150,7579 11 апреля 2128,9602 5 апреля 2155,6121 12 апреля 2133,5634 6 апреля 2135,3012 13 апреля 2170,0055 7 апреля 2133,1328 14 апреля 2186,3938 Средняя стоимость за неделю 2144,28466 Средняя стоимость за неделю 2155,16278

(Автор: Анвар Мамедов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov