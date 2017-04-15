Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
2017-04-15 13:06 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0005 маната (0,0294 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70292 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
3 апреля
|
1,7244
|
10 апреля
|
1,7031
|
4 апреля
|
1,7244
|
11 апреля
|
1,7031
|
5 апреля
|
1,714
|
12 апреля
|
1,7029
|
6 апреля
|
1,714
|
13 апреля
|
1,7029
|
7 апреля
|
1,7031
|
14 апреля
|
1,7026
|
Средний курс за неделю
|
1,71598
|
Средний курс за неделю
|
1,70292
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0046 маната (0,2551 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8074 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
3 апреля
|
1,8417
|
10 апреля
|
1,8029
|
4 апреля
|
1,8401
|
11 апреля
|
1,8033
|
5 апреля
|
1,8295
|
12 апреля
|
1,8058
|
6 апреля
|
1,8296
|
13 апреля
|
1,8175
|
7 апреля
|
1,8135
|
14 апреля
|
1,8075
|
Средний курс за неделю
|
1,83088
|
Средний курс за неделю
|
1,8074
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0007 маната (2,3649 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,02996 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
3 апреля
|
0,0307
|
10 апреля
|
0,0296
|
4 апреля
|
0,0307
|
11 апреля
|
0,0299
|
5 апреля
|
0,0306
|
12 апреля
|
0,0299
|
6 апреля
|
0,0304
|
13 апреля
|
0,0301
|
7 апреля
|
0,0299
|
14 апреля
|
0,0303
|
Средний курс за неделю
|
0,03046
|
Средний курс за неделю
|
0,02996
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0077 маната (1,6856 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,46094 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
3 апреля
|
0,4747
|
10 апреля
|
0,4568
|
4 апреля
|
0,4732
|
11 апреля
|
0,4566
|
5 апреля
|
0,4667
|
12 апреля
|
0,4600
|
6 апреля
|
0,4615
|
13 апреля
|
0,4668
|
7 апреля
|
0,4562
|
14 апреля
|
0,4645
|
Средний курс за неделю
|
0,46646
|
Средний курс за неделю
|
0,46094
На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 29,5028 маната (1,3678 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2155,16278 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
3 апреля
|
2146,6193
|
10 апреля
|
2156,8910
|
4 апреля
|
2150,7579
|
11 апреля
|
2128,9602
|
5 апреля
|
2155,6121
|
12 апреля
|
2133,5634
|
6 апреля
|
2135,3012
|
13 апреля
|
2170,0055
|
7 апреля
|
2133,1328
|
14 апреля
|
2186,3938
|
Средняя стоимость за неделю
|
2144,28466
|
Средняя стоимость за неделю
|
2155,16278
(Автор: Анвар Мамедов)
Твиттер: @Anvar_Mammadov