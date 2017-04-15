Число жертв наводнений в Ирана возросло до 35 человек - ОБНОВЛЕНО
2017-04-15 14:05 | www.apa.az | 3
Число жертв наводнений на северо-западе Ирана возросло до 35 человек.
Как передает тегеранское бюро АПА, в результате стихийного бедствия на северо-западе Ирана без вести пропали еще 16 человек.
Пятеро умерших являются жителями провинции Кирманшах, а остальные Азершахра и Аджабшира.
Президент Ирана направил в зону бедствия спецпредставителей.
В Тебризе сель также нанес ущерб домам.
В городе Урмия сель разрушил несколько мостов, жители некоторых сел эвакуированы.
Отметим, что ливневые дожди в Иране привели к резкому повышению уровня рек.
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По меньшей мере 17 человек стали жертвами наводнения на северо-западе Ирана. Как передает АПА со ссылкой на международные СМИ, об этом сообщил глава управления по кризисным ситуациям провинции Восточный Азербайджан Халил Саейи.
«На данный момент в области Аджабшир были найдены тела 14 человек, тела еще троих были извлечены из-под воды в округе Азершахр», — приводит телеканал IRIB его слова.
Поисково-спасательные операции продолжаются, отметил он. Агентство IRNA, ссылаясь на Саейи, сообщает, что в результате наводнения пострадали 37 человек.