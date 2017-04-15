Северная Корея впервые представила баллистические ракеты подводных лодок

2017-04-15 10:24 | www.oxu.az | 3

Северная Корея на параде в Пхеньяне впервые представила баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

По данным агентства, ракеты БРПЛ Пуккыксон-2 попали в кадр местного телевидения выстроенные, перед тем как пройти на военном параде перед лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Северной Кореи в субботу утром были собраны в Пхеньяне для проведения военного парада. Этот парад может стать крупнейшим в истории страны, передает южнокорейское агентство Рёнхап. По его данным, КНДР может представить на параде свои последние ракетные и другие военные разработки. На таком же параде в 2012 году северокорейские власти впервые представили свою межконтинентальную баллистическую ракету.

Парад приурочен к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена — создателя северокорейского государства и деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе назвал Северную Корею угрозой и обещал «позаботиться» о ней, но не сказал, какие возможности рассматривает. Тем временем к берегам Корейского полуострова была перенаправлена ударная авианосная группировка США во главе с авианосцем «Карл Винсон».

Э.А.

