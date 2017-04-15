В Мексике убили журналиста

2017-04-15 10:32 | www.oxu.az | 3

Мексиканский журналист Максимино Родригес Паласиос был убит в пятницу неизвестными в городе Ла-Пас штата Нижняя Южная Калифорния

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА-Новости, по данным интернет издания Colectivo Pericu, где работал Паласиос, он был расстрелян, когда парковал свой автомобиль на стоянке торгового центра. Вместе с ним в машине находилась его супруга, испытывающая проблемы с передвижением, однако ей повезло, пули убийц в нее не попали, зато журналист получил 15 ранений и скончался. Паласиос занимался темами безопасности и преступности, ведя на портале свой блог.

Паласиос стал уже четвертым работником СМИ, убитым в Мексике с начала марта текущего года.

Самым громким стало убийство корреспондента влиятельного издания Jornada в штате Чиуауа Мирославы Брич, совершенное 23 марта. Она была расстреляна неизвестным прямо у дома в городе Чиуауа, в нее попали восемь пуль.

Всего с 2000 года, по данным журналистского сообщества Мексики, в стране были убиты более 115 работников СМИ, 20 пропали без вести, а случаев нападений на СМИ зарегистрировано около 50.

Э.А.

