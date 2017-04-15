Мастер верный своим идеалам: выставка новых картин 86-летнего Алтая Гаджиева (ФОТО)

2017-04-15 13:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялось открытие выставки работ известного азербайджанского мастера кисти, народного художника Алтая Гаджиева, сообщает Trend Life. Экспозиция приурочена в 86-летию мастера.

Несмотря на почтенный возраст Алтай Гаджиева полон творческих планов, он продолжает работать, создавая новые потрясающие полотна. На организованной выставке, наряду с произведениями прошлых лет были представлены и новые картины художника.

Мероприятие посетили видные деятели литературы, культуры и искусства, представители творческой молодежи, для которых многогранная созидательная деятельность Алтая Гаджиева несомненно является примером.

Открывая мероприятие председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов рассказал о творчестве Алтая Гаджиева, который внес значимый вклад в азербайджанское искусство.

Фархад Халилов также подчеркнул, что Алтай Гаджиев - очень интеллигентный человек, настоящий гражданин своей страны, и он гордится, что среди современников есть такие творческие люди.

В своем выступлении народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов отметил, что Алтай Гаджиев один из старейших представителей изобразительного искусства Азербайджана.

"Одной из характерных черт творчества Алтая Гаджиева является то, что он остался верен своим эстетическим идеалам, а это очень важно для художника. Если человек искренне занимается своим делом, то это обязательно найдет отклик в сердцах ценителей искусства. Я дружу с Алтаем Гаджиевым уже 40 лет, еще будучи молодым показывал ему свои работы, он был моим наставником", - сказал Гусейнов.

Ариф Гусейнов пожелал Алтаю Гаджиеву крепкого здоровья и творческого вдохновения.

Сын Алтая Гаджиева, режиссер, художник театра, кино и телевидения, член правления Союза кинематографистов России Аддис Гаджиев выразил признательность Союзу художников Азербайджана и Азербайджанскому национальному музею искусств за оказанную поддержку в проведении экспозиции, подчеркнув, что счастлив, что его отец в таком почтенном возрасте создает новые произведения.

Аддис Гаджиев пожелал своему отцу творческого долголетия и долгих лет жизни.

В своем выступлении Алтай Гаджиев признался, что немного взволнован, и выразил благодарность всем кто оказал поддержку в проведении выставки.

"Я очень счастлив, что этот день со мной разделяют мои друзья, коллеги, близкие люди. Спасибо вам большое!", - сказал Алтай Гаджиев.

Далее гости мероприятия ознакомились с экспозицией, в которую вошли около 70 произведений. На выставке представлены образцы книжной и станковой графики, портреты, работы, посвященные нефтяной теме.

Экспозиция продлится до 17 апреля.

(Автор: Джани Бабаева)