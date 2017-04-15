Для ОЗХО нет причин расследовать инцидент под Идлибом дистанционно – Лавров

2017-04-15 13:26 | www.trend.az | 2

Москва не видит причин для ОЗХО расследовать инцидент с химоружием под Идлибом в Сирии дистанционно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Нет никакой причины расследовать этот инцидент дистанционно, как это собирается делать ОЗХО. Мы ее поправили и будем настаивать, чтобы она выполняла свои обязанности более добросовестно", — сказал он.

По словам Лаврова, "если удастся обеспечить независимый профессиональный состав такой группы инспекторов, то мы уверены, что результаты расследования с посещением и аэродрома, и провинции Идлиб будут объективными. И те, кто виновен в этом акте с применением химоружия, конечно, должен будет понести ответственность".

"Я не хочу сейчас рассуждать на тему, надо ли создавать какой-то специальный трибунал. Уже много трибуналов насоздавали, и они, к сожалению, не завоевали хорошей репутации у мирового сообщества. Но будет, наверняка, найден способ, как добиться того, чтобы те, кто этот акт совершил, не ушли от ответственности", — отметил глава МИД РФ.