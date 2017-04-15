Прошло мероприятие, приуроченное годовщине апрельских боев

2017-04-15 14:12 | www.apa.az | 2

Прошло мероприятие под девизом «Апрельские бои – это наша доблестная победа», приуроченное годовщине апрельских побед армии Азербайджана.

Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, на мероприятии минутой молчания была почтена память Гейдара Алиева и шехидов, погибших за территориальную целостность Азербайджана.

После прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Выступивший на мероприятии министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов проанализировал события, произошедшие в апреле прошлого года на линии фронта, и отметил, что враг все еще не оправился от нанесенного азербайджанской армией удара. Министр добавил, что в результате внимания и заботы президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в армии были проведены комплексные реформы и на вооружение поступили новая и современная боевая техника, военное оборудование. Для повышения профессиональности кадров предприняты практические шаги, осуществлены меры для повышения социально-бытовых условий военнослужащих. З.Гасанов подчеркнул, что азербайджанская армия готова выполнить любой приказ главы государства для освобождения наших земель.

В своем выступлении помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов отметил, что наряду с тем, что апрельские бои являются важной победой, на международной и политической арене они привлекли внимание на это событие. А.Гасанов подчеркнул, что события продемонстрировали боевую и морально-психологическую готовность азербайджанского солдата. Эти бои еще раз показали мощь государства и армии, единство, солидарность народа, силу Азербайджана, во что бы то ни стало восстановить свою территориальную целостность.

Глава Исполнительной власти Физулинского района Али Алиев отметил, что в апрельских боях азербайджанская армия продемонстрировала профессионализм, дисциплину, боевой дух.

Отец Национального героя Азербайджана Тельман Мирзоев отметил, что в этих боях азербайджанская армия показала свою силу не только врагам, но и всему миру. Он отметил, что после государство оказывает внимание и заботу всем семьям шехидов и раненых в боях военнослужащих. В связи с этим он выразил свою благодарность президенту И.Алиеву.

После отличившимся в боях военнослужащим были вручены медали и почетные грамоты.